Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово мог произойти из-за неисправной электропроводки, заявил источник агентства "Интерфакс". Число жертв пожара продолжает расти Фото: sledcom.ru Спасатели разбирают завалы на третьем и четвертом этажах, отметил он.В Следственном комитете РФ подтвердили гибель в пожаре 53 человек.Инсайдер агентства в службах технического надзора региона рассказал, что возгорание могло произойти из-за неисправной проводки. Он добавил, что специалисты рассмотрят и версию поджога, но приоритетной она не является.Пожар в торговом центре в российском Кемерово вспыхнул 25 марта. Местные власти заявили, что, по предварительной информации, пожар возник в детской батутной комнате и его причиной могло стать неосторожное обращение детей с огнем."Медуза" сообщала, что в здании не сработала пожарная сигнализация, следовательно сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей. Некоторые из них оказались отрезаны от выходов, они прыгали из окон или выбирались на крышу, откуда их спасали пожарные. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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