огонь ликвидировали

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" удалось ликвидировать, пока начался разбор завалов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации.

"На месте пожара в районе кинотеатра обнаружены тела еще 11 погибших. Таким образом, подтверждена гибель 48 человек" , - сказал представитель оперативного штаба, а также добавил:

"Пожар потушили, начался сплошной разбор завалов, дым над ТЦ практически исчез. Пожарные проливают водой тлеющие конструкции, чтобы не допустить повторного возгорания" , - отметили в штабе.

Напомним, 25 марта утром в российском городе Кемерово, в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" начался пожар. Огонь начал распространяться на четвертом этаже, где расположены детский развлекательный центр, каток и три зала кинотеатра.