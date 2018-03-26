Еще одного военного ранены

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке за сутки от 25 марта.

В частности, на Донецком направлении из запрещенных минского договоренностям 120 мм минометов агрессор обстрелял наши оборонительные укрепления в опытно, Лебединском и Широкино, а из минометов 82 калибра и танка вел огонь близко Песков. Также 82 мм минометы враг применил по защитникам Талаковка, гранатометы различных систем по защитниках Авдеевки, Богдановка, Новотроицкого, Водяного, шахты Бутовка, а крупнокалиберные пулеметы по нашим позициям в районе Верхнеторецком и Павлополь. С БМП оккупанты вели огонь по силам АТО близко Гнутово, а с стрелкового оружия неподалеку шахты Бутовка, Каменки, Марьинки и Красногоровки, информируют в штабе.

На Луганском направлении зафиксировано 2 обстрелы наших позиций. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляны наши позиции в Новгородском, а из крупнокалиберных пулеметов близко Троицкого.

К сожалению, вследствие вражеского огня, один украинский защитник погиб. Еще один воин получил боевую травму. Его оперативно доставили в лечебное учреждение и оказана медицинская помощь.