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Следком РФ сообщил о задержании четырех человек в связи с пожаром в Кемерово
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26.03.2018 08:53
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В связи с пожаром в торговом центре в российском Кемерово задержаны
арендатор помещения, в котором, предположительно, находился
эпицентр возгорания, и руководитель управляющей компании, заявили в
Следственном комитете РФ. В СК заявили о задержании четырех человек
в связи с инцидентом Фото: sledcom.ru "Задержаны и допрашиваются
четыре человека, в том числе арендатор помещения, в котором,
предположительно, находился эпицентр возгорания. Также задержан
руководитель управляющей компании, обслуживавшей здание торгового
центра", – заявили в ведомстве.СМИ сообщали о задержании
владельца ТЦ, бывшего депутата от "Единой России" Надежды
Судденок.Пожар в торговом центре в российском Кемерово
вспыхнул 25 марта. Местные власти заявили, что, по
предварительной информации, пожар возник в детской батутной
комнате и его причиной могло стать неосторожное обращение детей с
огнем.По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное
дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по
неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности,
повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание
услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса
РФ.В СК РФ подтвердили гибель в пожаре 53 человек. СМИ
сообщают о по меньшей мере 55 жертвах.
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