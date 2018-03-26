В связи с пожаром в торговом центре в российском Кемерово задержаны арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, и руководитель управляющей компании, заявили в Следственном комитете РФ. В СК заявили о задержании четырех человек в связи с инцидентом Фото: sledcom.ru "Задержаны и допрашиваются четыре человека, в том числе арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания. Также задержан руководитель управляющей компании, обслуживавшей здание торгового центра", – заявили в ведомстве.СМИ сообщали о задержании владельца ТЦ, бывшего депутата от "Единой России" Надежды Судденок.Пожар в торговом центре в российском Кемерово вспыхнул 25 марта. Местные власти заявили, что, по предварительной информации, пожар возник в детской батутной комнате и его причиной могло стать неосторожное обращение детей с огнем.По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.В СК РФ подтвердили гибель в пожаре 53 человек. СМИ сообщают о по меньшей мере 55 жертвах. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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