Орешки в качестве перекуса – прекрасное и здоровое решение. Это поможет усилить иммунитет и даже избавиться от лишнего веса. Но некоторые свойства орехов могут пойти во вред.

Женский портал разбирался, какие орешки и в каких количествах надо есть, пишет со ссылкой на .

1. Арахис: полезен для мозга

Технически арахис – это бобовая культура, но все давно воспринимают его как орех, следовательно мы включили его в подборку. Арахис содержит фолиевую кислоту, которая помогает головному мозгу держаться в тонусе и в некоторой степени защищает от депрессивных явлений. Фолиевой кислоты часто не хватает вегетарианцам и беременным, следовательно для них арахис – отличное решение.

2. Пекан: вредит диете

Всего 10 таких орешков содержат три грамма белка и 20 грамм жира, а калорийность 100 граммов таких орешков – почти 700 кал. Среди всех орехов в пекане меньше только белка, и это при самом высоком показателе жира. Для тех, кто на диете, лучше от пекана отказаться. Ну а если нет – просто следи за количеством и ешь на здоровье.

3. Бразильский орех: полезен для мужской силы

В бразильском орехе очень много минерала под названием селен, который защищает мужчин от риска заболеть раком простаты. Для профилактики довольно съедать только один бразильский орех в день. Но помни, что избыток селена в организме может вызвать риск заболеть диабетом.

4. Миндаль: полезен для иммунитета

В миндале больше кальция, чем в любых других орехах, он хорошо влияет на общее состояние здоровья и способность противиться болезням. Миндаль содержит клетчатку и витамин Е. Антиоксиданты помогают бороться с внутренними воспалительными процессами и снижают риск заболеть некоторыми формами рака.

5. Соленые орехи: нарушают водный баланс

Любые орехи с добавлением усилителей вкуса типа сахара, соли, шоколада или специй – это уже не орехи, а вредное лакомство.

6. Грецкий орех: полезен для сердца

Омега-з жирные кислоты, которые благотворно влияют на здоровье сердца и сосудов, есть практически во всех орехах. Но грецкие орехи содержат еще и альфа-линолевую кислоту, которая помогает, например, при аритмии. Также грецкие орехи способствуют очищению сосудов и снижению интенсивности окислительных процессов.

7. Фисташки и кешью: лучшие для худеющих

Все худеющие обычно подсчитывают съеденные калории и часто избегают орехов из-за их калорийности, но это не касается фисташек и кешью. При калорийности ниже среднего эти орехи содержат большое количество белка и других полезных веществ, помогающих быстро победить голод и взбодриться.

Смотри, как можно сделать вкусный энергетический батончик из орехов:















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