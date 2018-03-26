Спасатели обнаружили на месте пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово тела 53 погибших. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оперативном штабе.

«В районе кинотеатра обнаружены тела еще пяти погибших. Общее число погибших составляет 53 человека», — сказал представитель штаба.

Он также сообщил, что 12 человек доставили в больницы, а 36 пострадавшим оказали помощь амбулаторно.

В штабе отметили, что сейчас ведут поиски еще 16 человек. «Они могут находиться в кинозалах, которые с четвертого этажа просели на третий», — пояснил собеседник агентства. Заместитель главы МЧС Владлен Аксенов ранее сообщил про гибель 48 человек. Аксенов также сообщил, что обследование здания показало сохранение очагов тления в отдельных помещениях

«Два из трех кинозалов обвалились с четвертого на третий этаж», — добавил он.

Глава МЧС России Владимир Пучков отметил, что это самый тяжелый участок работы.

«Я поставил задачу создать еще два дополнительных участка проведения поисковых работ», — сообщил он.

В оперативном штабе сообщали, что пожар в торгово-развлекательном центре ликвидировали, начался разбор завалов. Четырех человек задержали по уголовному делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», в их числе — арендатор помещения, где возникло возгорание.

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