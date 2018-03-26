Египетские власти заявили, что Министерство внутренних дел нанесло мощный удар по логову группировки Братья-мусульмане и убили шестерых организаторов взрыва автомобиля в Александрии.

В Египте застрелили шестерых организаторов теракта в Александрии, информирует svodka.net.

За два дня до президентских выборов в Александрии взорвался заминированный автомобиль возле гостиницы Tolip. Погибли два человека, еще четверо пострадали.

Египетские власти заявили, что убили шестерых организаторов взрыва автомобиля в Александрии, прогремевшего накануне президентских выборов. Об этом сообщает Aljazeera.

«Министерство внутренних дел нанесло мощный удар по логову группировки Братья-мусульмане, что привело к смерти шести человек», — говорится в сообщении.

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Напомним, 24 марта, за два дня до президентских выборов в Египте, в Александрии взорвался заминированный автомобиль возле гостиницы Tolip. Погибли два человека – полицейский и водитель такси. Еще четыре человека получили ранения.

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