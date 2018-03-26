СКР подтверждает гибель 53 человек в результате пожара в Кемерово

Число погибших при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово выросло до 53 человек, сообщила "Интерфаксу" в понедельник официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

"В ходе поисково-спасательных работ в торговом центре в Кемерове дополнительно обнаружены тела 14 погибших. Таким образом, на данный момент подтверждена гибель 53 человек", - сказала С.Петренко.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул в минувшее воскресенье. Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения.

В больницах Кемерово остаются 12 пострадавших, еще 36 человек отпущены на амбулаторное лечение.