Украинцы с негодованием отреагировали на новость о том, что откажется от флюорографических обследований.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун назвала флюорографию советским пережитком, пишет со ссылкой на .

В Минздраве утверждают, что флюорография позволяет выявить только развитые формы заболевания. На ранней стадии болезнь не приводит к изменениям в легких, следовательно даже если пациент уже инфицирован, флюорография этого не покажет.

Утверждается, что флюорографические обследования часто не проводят у людей, которые больше всех рискуют заболеть — пациентов из необеспеченных и уязвимых групп населения. В частности, это якобы является причиной того, что туберкулез обнаруживают в уже поздней стадии, когда шансов на выздоровление очень мало.

Супрун предложила украинцам воспользоваться «опытом других стран» и сделать выговор не на обследовании, а на опросах у семейного врача.

Украинцев такое предложение Минздрава не на шутку разозлило. Об этом свидетельствуют эксклюзивные комментарии Politeka.

«Все стесняюсь спросить у Супрун. А анализ кала можно будет сдать по телефону?», «Уже совсем, сошли с ума, не знают что уже придумать. Нет бы улучшить качество медицины, так выдумывают такое, что на голову не налазит», «А СПИД или рак они тоже через опросы будут определять? Маразм крепчает», «Вообще-то, кроме туберкулеза на флюорографии можно определить и другие заболевания легких, в том числе и онкологию. Какое может быть анкетирование, если человек не предъявляет жалоб, чувствует себя нормально, прошлогодняя ФГ в норме, а в этом году непонятное затемнение», — комментируют украинцы.

«Простите за грубость, но как же надоели эти идиоты. По снимку не увидят, а по описанию смогут определить туберкулез. Это 100% уничтожение народа. Они будут отправлять на компьютерною томографию, а деньги не у всех есть», «Дальше — мор! Миллионов пятнадцать нужно для аграрной страны, а нас за 30… Мор им нужен!», — жалуются люди.

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