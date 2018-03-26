Украинская певица Джамала, которая вскоре родит первенца, показала фигуру на позднем сроке беременности. Джамала ждет ребенка Фото: jamalajaaa / Instagram Снимком она поделилась в Instagram."Все серьезно. Сегодня вторая часть "батлов"", – написала она 25 марта, перед эфиром шоу "Голос країни", тренером которого является. Всё серьёзно. Сегодня вторая часть "батлов" @goloskrainy * official @1plus1 * ua. Очень страшно, очень сложно.А кто сказал что будет легко ? * 21:00 #командаджамали @aleksey.ankhimov #photo #юрийжуйков #dress @novikova.lily #make @leragornostay #hair Публикация от Jamala (@jamalajaaa) 25 Мар 2018 в 7:13 PDT 29 ноября 2017 года певица рассказала о беременности.В пресс-службе певицы ТСН сообщили, что Джамала родит первого ребенка весной 2018 года. Отмечается, что на момент съемок шоу "Голос країни 8" Джамала уже была беременна.26 апреля 2017 года Джамала вышла замуж за Бекира Сулейманова.В 2016 году она победила на песенном конкурсе "Евровидение 2016", который проходил в Швеции. Она исполняла песню "1944". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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