За минувшие сутки боевики российско-оккупационных войск 44 раза открывали огонь по украинским позициям в районе проведения АТО.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, в частности, на Донецком направлении из запрещенных Минскими договоренностями 120 мм минометов агрессор обстрелял наши оборонительные укрепления в Опытном, Лебединском и Широкино, а из минометов 82 калибра и танка вел огонь близко Песков.

Также 82 мм минометы враг применил по силам АТО возле Талаковки, гранатометы различных систем по ВСУ близко Авдеевки, Богдановки, Новотроицкого, Водяного, шахты Бутовка, а крупнокалиберные пулеметы позициям ВСУ в районе Верхнеторецкого и Павлополя.

С БМП оккупанты вели огонь по силам АТО близко Гнутово, а из стрелкового оружия неподалеку шахты Бутовка, Каменки, Марьинки и Красногоровки. На Луганском направлении зафиксированы 2 обстрела наших позиций. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляны позиции украинских военных в Новгородском, а из крупнокалиберных пулеметов близко Троицкого.

«К сожалению, в результате вражеского огня, один украинский защитник погиб. Еще один воин получил боевую травму. Его оперативно доставили в лечебное учреждение и ему оказана медицинская помощь», – говорится в сообщении.

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