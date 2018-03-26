Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о начале операции в районе иракского города Синджар. Туда уже зашли вооруженные силы Ирака. Эрдоган не уточнил подробностей операции в Ираке Фото: EPA По словам турецкого лидера, "операция там стартовала, борьба идет как внешняя, так и внутренняя".При этом Эрдоган не уточнил других подробностей.Агентство "Анадолу" сообщает 26 марта, что в район Синджар провинции Мосул Ирака были введены вооруженные силы этой страны.Ранее этот район частично покинули отряды "Рабочей партии Курдистана".Представитель Командования совместными операциями армии Ирака, генерал-майор Яхья Расул заявил "Анадолу", что армейские части обеспечены тяжелым вооружением.18 марта турецкие войска в рамках военной операции "Оливковая ветвь" взяли вместе с отрядами сирийской оппозиции город Африн в Сирии.Турция начала военную операцию "Оливковая ветвь" 20 января. 23 января министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что военные действия Турции против курдов на северо-западе Сирии отвлекают от международных усилий, направленных на уничтожение террористической группировки "Исламское государство".Курды, численность которых на сегодняшний день достигает 30 млн человек, проживают на территории Турции, Сирии, Азербайджана и Ирака. В течение только ХХ века они пытались обрести национальную независимость. Турецкие власти считают создание курдского государства или автономии недопустимым. Рабочая партия Курдистана в Турции внесена в список террористических организаций. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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