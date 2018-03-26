29 августа 2017года в г. Николаеве состоялось громкое задержание пятерых бизнесменов, которые были обвинены якобы в участии преступной организации. Сторона защиты часто отмечала незаконное задержание, фальсификацию материалов дела, к которым был причастен ряд сотрудников прокуратуры Николаевской области и ряд сотрудников полиции.

В дальнейшем в СМИ это дело стали называть "делом известного Николаевского бизнесмена Михаила Титова".

23 марта 2018года стало известно о трагической новости: в Николаевском следственном изоляторе в камере был обнаружен умершим один из фигурантов "дела известного николаевского бизнесмена Михаила Титова" Леонов Дмитрий Владимирович. Погибшему было только 36 лет. Как уже было установлено вскрытием, смерть наступила 22 марта.

По предварительному заключению судебно-медицинского эксперта смерть наступила из-за заболевания. Окончательная причина смерти будет известна позже, но предварительные выводы свидетельствуют о том, что если бы Леонов не был под стражей, то он был бы жив. Как сообщил адвокат Сергей Войченко Дмитрий Владимирович часто жаловался на состояние своего здоровья.

Сторона защиты постоянно ставила в известность следователя, прокуратуру и место его содержания о том, что он там держится незаконно, что доказательств по нему нет, а состояние здоровья неудовлетворительное.

Примером адвоката стал один случай, который инкриминировался Леонову, когда в 2013 году в момент событий клиент со своей женой и ребенком даже не были в городе Николаеве, а были во Львовской области.

На что прокуратура только смеялась, а судьи опускали глаза, потому что перед ними ползали на коленях прокуроры и просили продлить срок содержания под стражей Леонова.

Также примером стал и второй случай, где ни один так называемый потерпевший не имел к нему претензий, не знал и никогда не видел Леонова.

Накануне смерти Леонова сторона защиты в очередной раз подала в суд ходатайство об изменении меры пресечения. Как нам стало известно еще с прошлого года, эти ходатайства игнорируются судом.

( на фото прокурори Николаевской области Ерошкин В.В. и Божило С.Б.)

Зато прокуроры Тирон С.А., Ерошкин В.В., Ясько В.И., Божило С.Б. в судебных заседаниях с улыбкой, которая в этой ситуации присуща только нелюдям, отвечали защите и суду о том, что в СИЗО есть больница, там и вылечат.

"Сходите посмотрите сейчас в морг как вылечили!

Придите на погребение и посмотрите в глаза его детям "- часто призывал адвокат Сергей Войченко прокуроров на пресс-конференции, которая состоялась 23 марта 2018, но подчеркнул, что они не придут, зато будут сидеть по кабинетам, поджав хвосты.

Судя по ситуации, которая происходит, этих прокуроров Николаевской области никто не будет ценить ни в городе, ни за его пределами.

Напомним, что в феврале, согласно постановлению суда, Леонов должен был находиться в Мариупольском СИЗО.

Зато в николаевском отделе прокуратуры Донецкой области нашелся прокурор, который сам решил, что не может не выполнять решение суда и перевезти Леонова в Николаев, чтобы сделать невозможным проведение заседания об изменении меры пресечения в определенный законом срок, они вывезли и Титова и Леонова в Николаев в субботу, 17 марта.

Как подтвердила жена Леонова - на мужа постоянно оказывалось давление со стороны следователей и прокуроров было следующим:

"Дай показания на Титова, в противном случае ты отсюда живым не выйдешь ", - угрожали прокуроры. Угрозы, к сожалению, оправдались.

Адвокаты и семья Дмитрия Леонова отрицают и будут отрицать о закрытии уголовного производства в отношении Леонова в связи его смертью.

Они настаивают на проведении судебного разбирательства для его полной реабилитации.

"Максимум чего достигли прокуроры - разбитые семьи, поломанные человеческие судьбы. Его умышленно убивали, умышленно держали за решеткой, чтобы убить. Все убийцы будут известны." - прокомментировал известный украинский адвокат Сергей Войченко.

Также сторона защиты во время конференции обратилась не только к прокурорам, но и к судьям Жовтневого районного суда г. Мариуполя и Апелляционного суда Донецкой области:

"Неужели теперь вам от этого легче? Придите домой, возьмите на руки своих детей, внуков и вспомните о Леонове и его детях.

Выслужились? Выполнили намек? В

ы убили Леонова, его убила правоохранительная система, слабая судебная система, реформированная прокуратура с реформированной полицией ".

Впоследствии во время конференции слово взяла жена погибшего, которая нашла в себе силы и пришла донести свою позицию, рассказать правду.

Со слезами на глазах она рассказала, что уже с самого начала все было не так как надо.

"В моего 16-летнего сына пихали автомат, подумав, что это тоже какой-то фигурант этого дела.

Что касается моего мужа, который долгое время находился в Мариупольском СИЗО, там он находился хотя бы в тех условиях, которые позволяли ему жить. Ерошкин В.В. и Божило С.Б. без ведома адвокатов приезжали к моему мужу и угрозами настаивали дать показания против Михаила Титова ", - поведала Олеся.

Женщина заявила, что она не опустится до такой грязной войны, которую начали прокуроры.

Так собираются доказательства по делу известного Николаевского бизнесмена Михаила Титова - никому не нужна правда. Угрозы, давление, фальсификации - так действуют прокуроры в этом деле.

Также жена Дмитрия Леонова назвала ряд имен, причастных к смерти ее мужа. Это были имена судей Апелляционного суда Донецкой области: Куракова Виктории Валентиновны, Топчий Татьяны Вячеславовны, Свиягин Ирины Николаевны, Герцик Ростислава Валерьевича, Седых Андрея Викторовича, Демяносова Александра Власовича, имена судей Октябрьского районного суда г.. Мариуполя: Киевлян Дмитрия Владимировича, Скрипниченко Татьяны Ивановны, Музыки Александра Николаевича, Шевченко Ольги Анатольевны и конечно имена прокуроров Николаевской области: Ерошкина Вячеслава Викторовича, Тирона Сергея Александровича, Яська Вадима ванович, Божила Степана Богдановича, и имена некоторых следователей.

Кроме того, в своем выступлении жена погибшего вспомнила и некоторых так называемых потерпевших, в частности Сергея Кибзуна - бывшего работника милиции, который с семьей взял многотысячные валютные кредиты, но чтобы не возвращать их и не отдавать залоговое имущество, оболгал их.

Жена назвала фамилию одиозного, известного своими многочисленными незаконными действиями работника полиции Артура Гаспарова, который тоже непосредственно участвовал в фальсификации этого дела.

Как позже на своей сторици в фейсбуке написал отец Олеси Леоновой Игорь Абалимов:

"Это один из убийц моего зятя - ДМИТРИЙ ЛЕОНОВА !!!!!!!!

Запомните это лицо !!!

Помнишь, Артурчик, когда ты со своим папой приходил к нам в гости будучи ребёнком, а теперь ты отняли мужа в моей дочери !!!!

Хорошо ли ты спишь после этого ????? "

Адвокат Сергей Войченко напомнил, что сторона защиты часто говорила о фальсификации дела но, к сожалению, руководство правоохранительных органов просто предпочитало открещиваться.

Еще 23 января 2018года по заявлению Леонова Дмитрия Владимировича, Жовтневим районным судом г. Мариуполя было установлено нарушение прокурором Божило С.Б. и Ерошкиным В.В. прав Леонова и их незаконные действий по отношению к нему, но их руководство и здесь закрыло глаза и не отстранило их от участия в деле.

Двое сыновей остались без отца, разрушена семья, искалеченные судьбы и стоит ли это тех часов, квартир, грамот, которые получили прокуроры за задержание Титова М.Н., Леонова Д.В. и еще трех фигурантов этого дела?

Согласно Конституции Украины человек не считается виновным пока его вина не будет установлена обвинительным приговором суда, а до тех пор обращение с человеком должно быть как с невиновным лицом.

Как когда-то написал Эрих Мария Ремарк: "Разве ты не знаешь, что невиновность - в наш век - преступление, которое карается тяжелее только?" ...

Украинские следственные изоляторы часто оказывались в центре скандалов в связи со смертью заключенных, но, к сожалению, власть закрывает на это глаза, пока ее представители там не окажутся, тогда они вспомнят и о правах и о надлежащем отношении.

Сейчас уголовное производство в отношении задержанных 29 августа 2017 лиц в суд так и не передано, но уже осталось четыре из пяти.

На этой пресс-конференции адвокат Сергей Войченко также сообщил об ухудшении состояния здоровья Михаила Титова, который содержится в Николаевском СИЗО.

Смерть Дмитрия Леонова вызвала бешеную реакцию в социальной сети.

Люди требуют от руководства правоохранительных органов решительных действий по отношению к следователей и прокуроров и о привлечении их к ответственности.

Надеемся, что руководство государства и правоохранительных органов услышит людей и мы увидим выяснения объективной истины, а не очередную "позу страуса".

Мы будем следить за этой ситуацией и держать общественность в курсе событий. Ведь следующей жертвой может стать любой. Не будьте равнодушными.

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