Дипломатические отношения между Украиной и Россией сведены к критическому минимуму, и высылка российских консулов вызовет высылку украинских консулов, что недопустимо для украинских политзаключенных в РФ.

Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко в сети Facebook, комментируя намерения нашей страны присоединиться к европейским странам и США, которые готовятся выслать российских дипломатов в ответ на отравление в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России.

«Во-первых, в Украине давно нет посла РФ, мы не приняли агреман на нового посла. Так же нет посла Украины в РФ. Наши дипломатические отношения сведены к критическому минимуму», — отметила Геращенко.

По ее словам, в посольствах остается по несколько рядовых дипломатов и консулы.

«Высылка российских консулов вызовет высылку украинских консулов — и наши политзаключенные в РФ останутся один на один с мордором, без шанса хотя бы раз в несколько месяцев увидеть украинского представителя, почувствовать минимальную поддержку», — добавила Геращенко.

Она напомнила о заключенных в РФ украинцах Станиславе Клихе, Николае Карпюке, Романе Сущенко, Павле Грибе.

«Вы, правда, этого хотите? Или спросим у мамы Клиха, жены Карпюка, семьи Сущенко и Гриба, других наших заложников?», — подчеркнула Геращенко.

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