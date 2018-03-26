Акции протеста прошли и в других городах Каталонии, в том числе в Жироне, мэром которой был Пучдемон, и Таррагоне.

Как минимум 89 человек пострадали в ходе столкновений между сторонниками бывшего президента Каталонии Карлеса Пучдемона и сотрудниками правоохранительных органов, информирует svodka.net.

Столкновения начались после того, как Пучдемон 25 марта был задержан полицией Германии на основании европейского ордера на арест, выданного испанскими властями.

На акцию протеста против ареста Пучдемона и нескольких его соратников в Барселоне вышли, по оценкам агентства Efe, около 55 тысяч человек. Они скандировали: «Свободу политзаключенным!» и «Позор Европе!».

Акции протеста прошли и в других городах Каталонии, в том числе в Жироне, мэром которой был Пучдемон, и Таррагоне.

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Карлес Пучдемон был одним из организаторов референдума о независимости Каталонии, который прошел в октябре 2017 года. Власти Испании объявили референдум незаконным и ввели в регионе прямое управление.

После референдума Пучдемон и четверо бывших каталонских министров покинули Испанию, где им были предъявлены обвинения в мятеже и растрате бюджетных средств.

В ноябре суд в Мадриде выдал европейский ордер на арест Пучдемона и его соратников, однако в начале декабря он был отозван. Действие ордера было возобновлено 23 марта.

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