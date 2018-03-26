При пожаре в Кемерове погибли 40 человек. Сейчас проводится поиск 41 ребенка. Шансов найти живых практически нет. ВИДЕО

Воскресенье снова дало повод вспомнить американский фильм ужасов «Пункт назначения», где в одной из частей люди заживо сгорают в кинотеатре торгового центра. Придуманный кошмар воплотился в реальности в Кемерово, в ТЦ «Зимняя вишня».

Кадр из видео

Пожар по определению не может произойти вовремя, но на этот раз огонь словно умышленно выбрал «пиковое время»: воскресенье, 15.10, когда в развлекательном комплексе всегда полно народу.

Как и многие торговые мини-города, «Зимняя Вишня» открылась на месте бывшего предприятия — крупнейшего в городе кондитерского комбината. Конечно, здание перестраивали, но укромных закоулков, коридоров-лабиринтов здесь осталось немало. Хотя на первый взгляд, к пожару торговый центр был готов. Проверка 2016 года не дала отрицательных результатов. Две недели назад проводились учения. Это, так сказать, внешняя сторона медали.

А вот то, о чем заговорили в день пожара — внезапное отключение электричества дважды за зиму — видимо, в нужное время не привлекло внимания ремонтников. И это обстоятельство могло сыграть свою роль: в воскресенье нагрузка на электросети была запредельной.

По некоторым данным, в ТЦ произошло короткое замыкание карусели, и затем огонь перекинулся на шарики в детском бассейне, а также на поролоновые батуты. По другой информации, что-то замкнуло в игровом автомате. Хотя представители торгового центра склонны сваливать все на шалость подростков.

- Пожар начался на 4 этаже. Загорелись батуты. Все происходило на моих глазах — в это время я сидела на диванчике напротив. Пожар разгорелся за считанные секунды, повалил дым. Началась паника, - рассказала «МК» Юлия, которая во время ЧП находилась в торговом центре с тремя детьми и мамой.

По словам женщины, в это время внутри находилось очень много людей, которые отдыхали со своими детьми. Немало семей праздновало на четвертом этаже детские дни рождения. Были там и инвалиды-колясочники. Порядка восьми человек, прикованных к инвалидным креслам, спасали сердобольные посетители.

Сейчас женщина спасение своей семьи, кроме как чудом не называет.

- Я начала искать своих детей. Пока всех собрала, уже все было в дыму, - рассказала женщина, уточнив, что маму она потеряла из виду и встретила уже на улице.

Кстати, кроме детской площадки, на четвертом этаже ТРЦ также находились детский каток, фитнес-клуб, бильярд, кафе-бар и три кинозала.

- Когда начался пожар, я вместе со своей 7-летней сестренкой смотрел «Тихоокеанский рубеж-2». Неожиданно дверь кинозала открылась, влетела какая-то женщина, которая стала кричать «Пожар!». Никто ничего не понял сначала. Внутрь кинозала повалили клубы дыма. Я схватил сестру, и мы побежали вниз по лестнице. Давка была страшная. Видимость нулевая. Выбирались минут пять. Руки до сих пор дрожат, как представлю, что могло с нами произойти, если бы посетительница центра не зашла в зал...,- рассказал еще один спасшийся посетитель ТРЦ Игорь.

По словам свидетелей, никакого оповещения о пожаре не было.

Ни сигнализации, ни средств пожаротушения — ничего не было. Только обезумевшая от ужаса толпа. Сотрудники торгового центра спасались сами. Никто не помогал, уточнил Игорь.

Кстати, согласно эвакуационному плану, на четвертом этаже имеется аж семь лестниц, два лифта и эскалатор. Но, по словам очевидцев, многие эвакуационные выходы просто были заперты.

Мужчинам пришлось выламывать двери ногами. Они были заперты, - поделилась Юлия. - Никто из сотрудников ТРЦ ничем не помогал, спасались сами.

Екатерина в тот день пришла в ТЦ за покупкой мебели.

- В момент пожара мы с мужем находились на третьем этаже в мебельном отделе, - рассказывает Катя. - Вдруг затрещал потолок. Сначала в одном месте, потом уже везде. В долю секунды треск перешел на весь потолок. Было очень страшно, казалось, что сейчас на нас рухнет крыша. Все продавцы бросились убегать. Никто не стал беспокоиться за товар.

- Сигнализация сработала?

- Никакой звуковой сирены не было. Да и людей никто не торопился выводить. Ничего этого организовано не было. Охранники сами ломанулись к выходу, сметая всех на своем пути.

- Вы по лестнице спускались?

- Мы по лестнице спустились на 2 этаж. Там уже все было в дыму. Образовалась дикая давка. В один лифт забились по 50 человек. На эскалаторе тоже было не протолкнуться – люди прыгали друг на друга, толкались. А вот на первом этаже было все спокойно. Стояли родители, дети, смотрели, как мы кричали: «Эвакуируемся, пожар». Никто никуда не торопился.

- Народу было много в здании, как вам показалось?

- Около 1000 человек было.

- Запасные выходы открывали при эвакуации?

- Никакой организованной эвакуации так и не последовало. Мы сами бежали, куда глаза глядят. Запасные выходы никто не открывал.

- Мужчины помогали женщинам?

- Большинство мужчин бежали впереди женщин. Мой супруг и еще один молодой человек пытались успокоить людей. Просили не паниковать, чтобы избежать давки. Когда мы выбрались на улицу, то видели очень много людей без верхней одежды, некоторые были мокрые с полотенцами на голове, в тапочках. Им одежду никто не приносил. В ТЦ ведь фитнес-центр находился с бассейном.

- Мародёрство имело место быть?

- Подозрительно много людей выбегали из ТЦ с телевизорами. Не знаю, может, честные покупатели. А может, и вытащили под шумок. Ну и много народу между собой перешёптывались, пойдемте, вернемся, хороший момент вытащить что-то нужное.

Кареты скорой помощи и пожарная приехали спустя 15 минут после начала пожара. Тем временем люди, чем могли пытались помочь несчастным, которые стали заложниками пожара.

- Люди приносили ковры и ловили людей, которые прыгали на них с 4 этажа. Тот несчастный парень, который ударился при падении головой о козырек здания, вроде остался жив, хотя и получил серьезные травмы, - рассказала Юлия.

Согласно базе данных, владельцем ООО «Зимняя вишня» является Надежда Судденок. Ранее работала начальником отдела подготовки кадров Топкинского цементного завода. Избиралась депутатом Топкинского райсовета от «Единой России». Cотрудники Следственного комитета РФ допросили Судденок. В отдел на допрос ее доставили из дома. По итогам допроса было принято решение поймать ее в качестве подозреваемой.

P.S. При пожаре в Кемерове погибли 40 человек. Сейчас проводится поиск 41 ребенка. Шансов найти живых практически нет.

Авторы: Дарья Федотова, Ирина Боброва

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