Гость эфира на полном серьезе заявил, что организатором этих преступлений станет глава украинского государства.

Российский политолог Дмитрий Куликов заявил, что в обозримом будущем в Киеве следует ожидать террористических актов, информирует svodka.net.

Кроме того, пропагандист выразил уверенность в том, что наиболее заинтересованным в этом является президент Украины Петр Порошенко. Угрожающую речь он произнес в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Я думаю, что в ближайшее время, пока английский скандал не утих (отравление шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля. — Ред.), мы увидим террористические акты в Киеве», — сказал Куликов.

В свою очередь, главный пропагандист Кремля, ведущий передачи Владимир Соловьев с сарказмом добавил, что, по его мнению, в ходе этих терактов будет применено химическое оружие, чтобы обвинить в них Россию.

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Однако гость эфира на полном серьезе заявил, что организатором этих преступлений станет глава украинского государства.

«Новый стиль же у нас есть. Я в этом стиле скажу на трех языках: highly likely, цілком вірогідно и очень вероятно, что автором этих терактов будет господин Порошенко. Потому что нет другого объяснения теракта в Киеве, кроме его деятельности. Он единственный, кому это нужно. Он единственный, кто будет сохранять власть, если произойдут теракты, если будет введено военное положение и если обострится ситуация противостояния и с «республиками», и с Россией», — подытожил Куликов.

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