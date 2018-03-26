Одна из участниц известной поп-группы "ВИА Гра" Миша Романова решила покинуть коллектив. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

"Самое главное призвание женщины - это любовь. И иногда она нуждается в твердом решении. На некоторое время плут во мне уступил женщине... Поэтому я ухожу из группы, но оставляю в ней частичку своей души", - написала Романова.

Вместе с тем она подчеркнула, что Меладзе - "обожаемый продюсер" и поблагодарила его за предоставленный ей шанс.

"Это были годы, наполненные прекрасной музыкой гениального человека, обожаемого продюсера Константина Меладзе. Спасибо Вам, Костя, за этот шанс, за веру и поддержку, за прекрасные песни, которые согревают сердца многих слушателей! Эрика и Настя, мы были командой, одним целым, я буду очень-очень сильно тосковать по вам! Эта страница из жизни навсегда останется в моей памяти", - написала певица.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, победительница Евровидения-2016 Джамала выпустила новый сингл "Крила" . Автором музыки стала сама исполнительница, а слова написала Татьяна Милимко.

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