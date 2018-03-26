Европейские индексы упали в пятницу и по итогам недели

Фондовые индексы Западной Европы завершили снижением торги в пятницу и опустились с начала недели из-за опасений мировой торговой войны и других геополитических рисков.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,9%, до 365,84 пункта - минимума с августа. С начала недели индикатор потерял 3,2%.

Британский FTSE 100 упал на 0,44%, французский CAC 40 - на 1,39%, германский DAX - на 1,77%, итальянский FTSE MIB - на 0,49%. Индекс крупнейших предприятий еврозоны Stoxx 50 уменьшился на 1,5%.

Президент США Дональд Трамп в четверг подписал документ, поручающий торговому представителю Роберту Лайтхайзеру обеспечить введение пошлин на импорт китайских товаров еще "примерно на $60 млрд" в год. Американский президент повторил при этом обвинения в адрес КНР в краже интеллектуальной собственности США и американских компаний.

Кроме того, в четверг Д.Трамп утвердил список стран, которым предоставлено временное (до 1 мая) освобождение от действия пошлин на сталь и алюминий. В него вошли страны ЕС, а также Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика и Южная Корея.

Китай объявил, что в ответ на торговые ограничения США планирует повысить пошлины на 128 наименований американских товаров, импорт которых в Китай, по статистике 2017 года, составил $3 млрд, а также призвал США воздержаться от новых протекционистских мер.

Участников рынка тревожит и назначение на посту советника президента США по национальной безопасности экс-постпреда при ООН Джона Болтона: с 9 апреля он заменит генерала Герберта Макмастера. Дж.Болтон известен своими консервативными взглядами на внешнюю политику. Он является сторонником жесткой линии по отношению к таким странам, как Северная Корея, Иран, Куба, Россия.

По мнению аналитиков JPMorgan, рынкам акций будет нанесен тяжелый удар в усиления опасений мировой торговой войны.

Аналитики Citi ухудшили оценки европейского автопрома и промышленных компаний, но улучшили оценку акций нефтегазовой отрасли. Вместе с тем они снизили прогноз Stoxx 600 на конец 2018 года с 460 до 420 пунктов.

Падение цен на железную руду и цветные металлы и нефть вызвало снижение котировок акций BHP на 0,1%, Rio Tinto - на 0,5%, Antofagasta - на 1%, Glencore - на 0,2%, ArcelorMittal - на 2,8%.

Бумаги нефтегазовых компаний, включая Total SA и BP Plc, подешевели на 1% и 0,2% соответственно, несмотря на скачок цен на нефть.

Курс ценных бумаг британской фармкомпании GlaxoSmithKline поднялся на 3,3% после того, как она отказалась от намерения приобрести подразделение безрецептурных препаратов (Consumer Healthcare) американской Pfizer, оценивающееся экспертами в $20 млрд. Накануне стало известно, что от попыток купить это подразделение отказался и британский химический концерн Reckitt Benckiser. Стоимость бумаг Reckitt Benckiser опустилась на 0,5%.

Капитализация инжиниринговой группы Smiths Group PLC рухнула на 4,4% из-за снижения прибыли в I финполугодии.

Бумаги Telecom Italia подешевели на 1%. В борьбе за влияние на компанию инвестору-активисту Полу Сингеру и его хедж-фонду Management удалось добиться ухода председателя и еще шести участников совета директоров, за которыми стоял французский миллиардер Венсан Боллоре - хозяин Vivendi.