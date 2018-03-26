В марте телеканал Syfy опубликовал первый тизер-трейлер сериала, который являеться экранизацией одноименного рассказа писателя-фантаста Джорджа Р.Р. Мартина, сообщает газета.ru.

Стоит отметить, что рассказ "Летящие сквозь ночь", который вышел в 1980 году получил такие премии престижные премии фантастического сообщества, как "Хьюго" и "Локус".

По данным источника, съемки сериала стартовали еще в январе этого года, а показ шоу намечен на сентябрь 2018-го. Таким образом для SyFy это будет одной из главных премьер будущего сезона.

В промо-ролике к новому сериалу пояился и сам писатель.

Сюжет сериала идет о группе ученых в очень отдаленном будущем.Они отправляются в экспедицию на край галактики, чтобы встретиться с загадочной цивилизацией волкринов. Им предстоит выжить в условиях корабля, капитан которого общается с ними в образе голограммы.

Как сообщал svodka.net ранее, актриса Мэйси Уильямс, которая наиболее известна по роли Арьи Старк в популярном фэнтези-сериале "Игра престолов", рассказала, что финал телешоу оправдает ожидания поклонников , так как создатели готовят нечто масштабное и эпичное, грандиознее чего зрители еще никогда не видели.

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