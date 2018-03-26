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СМИ: США и страны ЕС вместе объявят о высылке российских дипломатов
26.03.2018 10:03

Объявление о высылке российских дипломатов США и ряд стран ЕС сделают вместе. Об этом со ссылкой на источник сообщила журналист Мишель Косински в Twitter, передает .

"Источник: ожидаем скоординированного объявления США и нескольких европейских стран завтра, о высылке российских дипломатов. "Значительное количество", вероятно, получат пинок", - сообщила она.

Напомним, президент США Дональд Трамп готовится выслать десятки российских дипломатов из США в связи с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании.

Ранее The Times сообщило, что российских дипломатов планируют выслать 20 государств.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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