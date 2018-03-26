Самое трудное в борьбе с коррупцией лежит на органах, отвечающих за расследование.

Об этом в интервью заявил национальный советник по юридическим вопросам, руководитель отдела верховенства права Координатора проектов ОБСЕ в Украине Александр Водянников.

«Антикоррупционный суд нужен Украине, а не международным организациям. Все вопросы, касающиеся создания антикоррупционного суда должны рассматриваться, учитывая украинские потребности, интересы украинского общества. Сейчас публичный дискурс в стране окрашен разочарованием и несоздания такого суда только усилит разочарование в обществе. А это уже является угрозой для эффективности и последовательности только процесса реформ в государстве», — заявил он.

«Следует также отметить, что антикоррупционный суд не является панацеей против коррупции. Самое трудное в борьбе с коррупцией, как показывает международный опыт, лежит на органах, отвечающих за расследование. Антикоррупционный суд не справится с коррупцией, если не решить системные проблемы органов дознания и следствия. Коррупция является социальной, а не индивидуальной патологией. И как социальный феномен требует своего объяснения именно в контексте социальной материи, в которой она существует», — добавил он.

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