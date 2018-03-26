Телеведущая и актриса Лилия Ребрик опубликовала фото, на котором зпечатлена в платье, облегающем округлившийся живот. Ребрик: В ожидании счастья Фото: liliia.rebrik / Instagram Подборку снимков она обнародовала в Instagram."В ожидании счастья", – написала она. В очікуванні щастя... Що може бути прекрасніше... В @leleka * clinic * спостереження за вагітністю перетворюється на справжню радість! Ой дівчата, почитала я в одному з попередніх постів про ваші «вагітні забаганки»... * Яким, виявляється, цікавим може бути «вагітний світ»))). Дівчата, насолоджуємося кожною хвилинкою!!! Дозволяємо собі все, що хочеться! #дикасімейка #прекраснийперіод #лелека #вжескоро #щастяє Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 25 Мар 2018 в 3:32 PDT Ребрик родилась 8 мая 1981 года в Черновцах. Она мастер спорта по художественной гимнастике. Работает в Киевском академическом молодом театре с 2001 года.В 2011 году она участвовала в шоу "Танцы со звездами" на телеканале СТБ, в котором танцевала в паре с Андреем Диким. В том же году вышла за него замуж. 30 августа 2012 года Ребрик родила дочь Диану. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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