|Ребрик на позднем сроке беременности позировала для семейного фотосета
|26.03.2018 10:13
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В очікуванні щастя... Що може бути прекрасніше... В @leleka * clinic * спостереження за вагітністю перетворюється на справжню радість! Ой дівчата, почитала я в одному з попередніх постів про ваші «вагітні забаганки»... * Яким, виявляється, цікавим може бути «вагітний світ»))). Дівчата, насолоджуємося кожною хвилинкою!!! Дозволяємо собі все, що хочеться! #дикасімейка #прекраснийперіод #лелека #вжескоро #щастяєПубликация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 25 Мар 2018 в 3:32 PDT
Ребрик родилась 8 мая 1981 года в Черновцах. Она мастер спорта по художественной гимнастике. Работает в Киевском академическом молодом театре с 2001 года.В 2011 году она участвовала в шоу "Танцы со звездами" на телеканале СТБ, в котором танцевала в паре с Андреем Диким. В том же году вышла за него замуж. 30 августа 2012 года Ребрик родила дочь Диану.
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