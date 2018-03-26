Кот, научившийся копировать голос хозяйки, стал звездой сети. Животное практически точно воспроизводит не только английское слово "Да" (Yea), но и интонацию, с которой произносит его хозяйка, сообщает The Mashable .

Стоит отметить, что в сети есть много видео с животными, которые копируют своих хозяев. Но в этом ролике голос кота уж очень сильно напоминает человеческий.

Как сообщал svodka.net, пользовательница Reddit опубликовала снимок своей кошки Пепе, сидящей в пустой комнаты . По словам женщины, животное никак не может смириться с переездом ее соседки и одиноко грустит. Снимок довольно быстро стал вирусным, собрав за считанные часы свыше 100 тысяч просмотров.

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