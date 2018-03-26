|15-летняя любимица Путина трижды опозорилась на весь мир
|26.03.2018 10:19
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15-летняя олимпийская чемпионка Пхенчхана в фигурном катании Алина Загитова допустила три падения в произвольной программе на чемпионате мира в Милане, передает со ссылкой на .
Судьи поставили россиянке за прокат 128,21 балла, что соответствует седьмому месту по итогам произвольной программы. Для сравнения на Олимпиаде-2018 Загитова получила за произвольную в командном турнире 158,08.
Сразу после поклонов зрителям спортсменка расплакалась в прямом эфире. В итоге Загитова на мировом первенстве завершила сезон пятой.
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