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15-летняя любимица Путина трижды опозорилась на весь мир
26.03.2018 10:19
15-летняя любимица Путина трижды опозорилась на весь мир По теме:

15-летняя олимпийская чемпионка Пхенчхана в фигурном катании Алина Загитова допустила три падения в произвольной программе на чемпионате мира в Милане, передает  со ссылкой на .

Судьи поставили россиянке за прокат 128,21 балла, что соответствует седьмому месту по итогам произвольной программы. Для сравнения на Олимпиаде-2018 Загитова получила за произвольную в командном турнире 158,08.

Сразу после поклонов зрителям спортсменка расплакалась в прямом эфире. В итоге Загитова на мировом первенстве завершила сезон пятой.







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