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Серию "Симпсонов" продублировали на закарпатском диалекте. Видео
26.03.2018 10:21
На канале Munkach Bloggers в YouTube разместили отрывок эпизода мультсериала "Симпсоны" на закарпатском диалекте. Серию назвали "Симпсоны из Чинадиево", Гомеру дали имя Золик, Мардж – Морика. По сюжету, последняя посылает жена на заработки в Чехию. Он отправляется в пивную, где жалуется на жену своим друзьям.   | "Симпсоны" стали жителями Закарпатья в юмористическом ролике Скриншот: Munkach Bloggers / YouTube видео Видео: Munkach Bloggers / YouTube

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