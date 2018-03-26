Серию "Симпсонов" продублировали на закарпатском диалекте. Видео
26.03.2018 10:21
На канале Munkach Bloggers в YouTube разместили отрывок эпизода
мультсериала "Симпсоны" на закарпатском диалекте. Серию назвали
"Симпсоны из Чинадиево", Гомеру дали имя Золик, Мардж – Морика. По
сюжету, последняя посылает жена на заработки в Чехию. Он
отправляется в пивную, где жалуется на жену своим друзьям. |
"Симпсоны" стали жителями Закарпатья в юмористическом ролике
Скриншот: Munkach Bloggers / YouTube видео Видео: Munkach Bloggers / YouTube