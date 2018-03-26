Журналист Аркадий Бабченко после пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово призвал убегать из России и увозить детей. Бабченко: Это системный развал правил безопасного общежития на данной территории Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com "Я лишь повторю то, что талдычу уже годами. Трагедия – это когда ты предвидел опасность, принимал все меры к ее предотвращению, но форс-мажор оказался сильнее. Как цунами в Японии или торнадо в США. А потом проводится работа по выявлению просчетов и применению мер к недопущению подобного в будущем. А когда у тебя вчера газом от свалки травятся пятьдесят детей, до этого в интернате насилуют еще пятьдесят детей, до этого дети разбиваются в автобусе, до этого тонут на "Булгарии", до этого гибнут на остановке под джипом пьяного попа или прокурора, до этого проваливаются в незакрытый коллектор, а сегодня сгорают в кинотеатре – это уже не трагедия. Это уже закономерность", – написал Бабченко.По его словам, "это системный развал правил безопасного общежития на данной территории"."Когда всем на все плевать. На всех уровнях. В том числе и на детские жизни. Уже совершенно невозможно представить, с какой стороны прилетит. Бегите оттуда. Увозите свое будущее из этой страны", – добавил журналист. https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/1334293153337581 Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово вспыхнул 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате, его причиной могло стать неосторожное обращение детей с огнем. "Медуза" сообщала, что в здании не сработала пожарная сигнализация, следовательно сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей. Некоторые из них оказались отрезаны от выходов, они прыгали из окон или выбирались на крышу, откуда их спасали пожарные.По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ. Задержаны четыре человека.В СК РФ подтвердили гибель в пожаре 53 человек. СМИ сообщают по меньшей мере о 55 жертвах. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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