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Нобелевский комитет разрушил миф: Эйнштейн не был двоечником
26.03.2018 10:34

Вопреки распространенному мифу, Альберт Эйнштейн хорошо учился математике в старшей школе. Об этом сообщили в комитете Нобелевской премии, передает со ссылкой на Twitter.

"Вопреки распространенному мифу, Альберт Эйнштейн хорошо учился математике в старшей школе," - говорится в сообщении.

Как доказательство комитет премии предоставил атестат с отметками Эйнштейна.

"Этот атестат зрелости был выпущен Эйнштейну в возрасте 17 лет. В подсчете шесть баллов - самый высокий, 1 = самый низкий. Фотография была сделана в тот же день, когда он получил свои оценки в 1896 году," - добавили в сообщении. 

В атестате зафиксировано, что по точным предметам у ученого был самый высокий балл.

У Эйнштейна была только одна тройка.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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