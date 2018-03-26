|Нобелевский комитет разрушил миф: Эйнштейн не был двоечником
|26.03.2018 10:34
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Вопреки распространенному мифу, Альберт Эйнштейн хорошо учился математике в старшей школе. Об этом сообщили в комитете Нобелевской премии, передает со ссылкой на Twitter.
"Вопреки распространенному мифу, Альберт Эйнштейн хорошо учился математике в старшей школе," - говорится в сообщении.
Как доказательство комитет премии предоставил атестат с отметками Эйнштейна.
"Этот атестат зрелости был выпущен Эйнштейну в возрасте 17 лет. В подсчете шесть баллов - самый высокий, 1 = самый низкий. Фотография была сделана в тот же день, когда он получил свои оценки в 1896 году," - добавили в сообщении.
В атестате зафиксировано, что по точным предметам у ученого был самый высокий балл.
У Эйнштейна была только одна тройка.