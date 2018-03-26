Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун предлагает лечить больных туберкулезом амбулаторно. Об этом она на своей странице в Facebook, передает

По словам Министра Здравоохранения Однако мать лекарства и вакцины недостаточно. Нужно также обновить методы оказания помощи - как это делают во всем цивилизованном мире.

"Международный опыт показал, что длительная госпитализация пациентов - причина образования у пациентов устойчивых к лекарствам форм болезни. Нужно лечить пациента, а не удерживать в здании. Поэтому делаем изменения в первичке, чтобы пациенты, которые не несут угрозу инфицирования для окружающих, проходили лечение амбулаторно", - заявила она.

Также исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины сообщила, что у каждого семейного врача должны быть средства и методики для выявления предрасположенности к болезни.

"Кроме того, усиливаем раннюю диагностику. Мы не должны ждать, пока пациент придет на флюорографию и она обнаружит уже развитую форму болезни. Нужно опережать последствия туберкулеза еще до того, как болезнь начала проявляться. Мы хотим, чтобы у каждого семейного врача была скрининг-анкета, по которой он будет определять, является ли пациент в группе риска", - добавила Супрун.

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