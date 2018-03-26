Департамент градостроительства и архитектуры КГГА представил
карту строительства новой Большой Окружной дороги вокруг Киева.
На действия с земельными участками, которые попали на путь
трассы, наложено ограничение. Их будут выкупать у владельцев.
Расходы на это включены в смету стоимости Большой Окружной.
БКАД пройдет по таким районам и границам населенных пунктов
Киевской области:
Вышгородский район -окраины сел Новоселки и Старые
Петровцы.
Бородянский район - окраины сел Озера, Блиставица, Микуличи и
Диброво-Ленинское.
Макаровский район - окраины сел Николаевка, Марьяновка, Березовка,
Новоселки и Ясногородка.
Киево-Святошинский район - окраины сел Хмельная, Любимовка, Бузова,
Неграши и Княжичи.
Васильковский район - окраины сел Бобрица, Иванковичи, Зеленый лес,
Рославичи, Гвоздев, Мархалевка и пгт Глеваха.
Обуховский район - окраины сел Большие Дмитровичи, Таценки, Плюты и
Старые Безрадичи.
Бориспольский район - окраины города Борисполя, сел Процив,
Вороньков, Глубокое, Иваньков, Несторовка, Большая Александровка,
Безугловка и Сеньковка.
Броварской район - окраины города Бровары, сел Княжичи, Требухов,
Дмитровое, Красиловка, Рожовка, Пуховка, Рожны, Большая
Дымерка.
Схема БКАД, которую предоставил Укравтодор:
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