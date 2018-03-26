

Фото: Фото 2009 года

НЛО в форме пирамиды над Кремлем

За два десятилетия НЛО посетили столицу и ее окрестности девять раз, свидетельствуют уфологи. "Вечерка" разбиралась, откуда они взяли эти цифры.

О том, что столицу, дескать, посетил НЛО, мы узнаем из интернета, как правило, не с самых надежных сайтов. Бывает, и ведущие СМИ, вроде «Вечерней Москвы», подхватывают новость. Шутки ради, конечно. Надеемся, читатели это понимают.

Ну НЛО и НЛО: пообсуждали и забыли. Завтра, глядишь, кому-то еще тарелка померещится. Тем удивительнее было узнать, что в интернете есть сайт-карта ufostalker.com, на которой фиксируются почти все явления, которые можно связать с инопланетянами.

При взгляде на нее становится немного не по себе: если верить данным, пришельцы летают на Землю не реже, чем россияне в Турцию.

На карте отмечены действительно интересные случаи, которые объяснить с точки зрения науки получается не очень убедительно.



Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра

Вторжения НЛО

Картография

Карта испещрена значками в форме летающих тарелок и кораблей. Щелкнешь по значку, выскакивает табличка с датой, описанием явления космического корабля народу, свидетельствами, а иногда фотографиями и видео. Причем пространство над Россией, в отличие от той же Британии, почти пустует. Лишь небо над Москвой бороздят инопланетные звездолеты.

Аж девять штук за 15 лет… Кто так скрупулезно фиксирует эти данные и почему именно столица привлекает пришельцев, мы спросили у московского уфолога Юрия Сенькина.

— Карта мне знакома. Ее разработала крупнейшая организация по исследованию активности НЛО Mutual UFO Network (MUFON). Ее штаб находится в США, филиалы — по всему миру, — рассказал Сенькин. — Абы кто не может заявить: я видел НЛО и поставить отметку на этой карте. Делается заявка, затем уфологи MUFON проверяют информацию: опрашивают очевидцев, ищут свидетельства. MUFON может себе позволить. У них миллионные бюджеты, оборудование. В США этим занимаются тысячи людей. В России тоже есть филиал MUFON, но они ограничены в средствах. А страна большая. Ну кто поедет испытывать заявку об инопланетянах в Новосибирск? Потому отметок на территории России мало.

Свидетельства

За НЛО люди принимают все непонятное, что происходит в небе. Половину можно объяснить бликом на объективе. Четверть — погодой. Но оставшееся заставляет усомниться даже ярых скептиков. «Вечерка» решила проверить несколько отметок на карте. Согласно одной, в 2010 году над Кремлем завис большой космический корабль в форме пирамиды. Пояснение к другой гласит, что в феврале 2016 года над Жулебино пролетели четыре огненных шара.

Свидетельства о «пирамиде» нашлись при первом же запросе в интернете. На нескольких видео, снятых разными пользователями (в основном с Большого Москворецкого моста), видно, как аккурат между Спасской башней и храмом Василия Блаженного завис громадный треугольный объект.

Только случилось это в декабре 2009-го. Внятных объяснений, что это было, не нашли даже в Кремле. Очевидцев жулебинского явления мы нашли в соцсетях, в одной из групп исследователей НЛО. Уфологлюбитель Василий Лебедев отлично помнит ту ночь.

— Они летели строем, то опускаясь по спирали, то взмывая вверх, — рассказал Лебедев. — Один красный, три белых. Как только я увидел, какие фигуры пилотажа эти шары проделывают, сомнений не осталось. Они точно не земного происхождения и явно управлялись разумными существами.

Ждем гостей

Большинство отметок на карте MUFON наблюдается в районе Кремля и Охотного Ряда. То есть там, где за НЛО нельзя принять нынешний компактный летательный аппарат: полеты там запрещены. Попытка запустить квадрокоптер на Красной площади обернется штрафом.

— В Москве наблюдать вторжения инопланетян приходится особенно часто, — считает Сенькин. — Этому два объяснения. Во-первых, столица многолюдна: тарелку заметят сразу несколько человек. Во-вторых, Москва исторически — место силы, которое притягивает к себе все и вся. Почему в столицу съезжается столько туристов? Возможно, это воздействует и на внеземной ум.

Коль уфологи не лукавят, Москве еще не раз придется принять гостей с других планет. К тому же исследователи внеземного разума не исключают, что пришельцы вот-вот вступят с людьми в контакт. Так почему бы им не сделать это в Москве? Москвичи народ гостеприимный, вежливый и толерантный. Инопланетяне же до сего момента показывали себя воспитанными туристами: тихие, почти незаметные. А главное — не мусорят.

ЦИФРА

5602 неопознанных летающих объекта зафиксировали уфологи на Земле с начала 2018 года. Все они, предположительно, инопланетного происхождения.

КСТАТИ

11 марта сего года, после очередной партии рассекреченных правительством США документов, в интернете опубликовали видео, на котором истребитель F/A-18 Hornet ВВС США ведет слежку за неопознанным летающим объектом у восточного побережья Северной Америки. Из переговоров пилотов можно понять, что они напуганы: ранее такие агрегаты им не встречались. Официальных комментариев от властей США по этому поводу мы дождемся вряд ли: допустить существование инопланетян они, конечно, не могут, а валить все на русских хакеров уже явно моветон.

Александр Адамов

Сводка.нет - Новости Украины и Мира