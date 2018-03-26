Западные эксперты по вопросам безопасности призвали страны НАТО и Европейского Союза поддержать Британию, выслав со своей территории российских дипломатов или работающих под дипломатическим прикрытием агентов разведывательных служб, сообщает Newsader. со ссылкой на официальный .

Соответствующее письмо, обнародованное на сайте чешского неправительственного политического института «Европейские ценности» в Праге, подписали более 70 экспертов из Польши, Болгарии, Бельгии, США, Латвии, Грузии, Украины, Литвы, Словакии, Франции, Германии, Великобритании, Ирландии, Армении, Швеции, Румынии, Чехии, Канады, Нидерландов и Швейцарии.

«Мы призываем союзников НАТО и ЕС присоединиться к нашим британским друзьям и выдворить контингенты российских разведчиков с их земли. Такая инициатива покажет Кремлю, что набег на одного означает набег на всех, и это также позволит меньшим союзникам сократить возможности российской разведки на собственной земле», — говорится в заявлении.

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