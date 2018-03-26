Первый вице-спикер Рады выражает соболезнования в связи с гибелью людей в ТРЦ в российском Кемерово

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко выразила соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерово (РФ).

"Россия принесла Украине много горя и зла, но я четко разделяю преступления российской власти и ту страшную трагедию, которые сегодня переживают семьи в Кемерово. В пожаре погибли маленькие дети, школьники погибли страшной смертью, и мне очень жаль… Царство небесное погибшим… соболезнования семьям", - написала она на своей странице в Facebook в понедельник.

Как сообщалось, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул в минувшее воскресенье. Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения. По состоянию на понедельник число погибших при пожаре выросло до 56 человек.

В больницах Кемерово остаются 12 пострадавших, еще 36 человек отпущены на амбулаторное лечение.

В понедельник утром в Департаменте консульской службы МИД Украины сообщили, что консул Украины в Новосибирске проверяет информацию о наличии украинцев между погибших и пострадавших в результате пожара в торгово-развлекательном центре в г.Кемерово.