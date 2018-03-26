|Спокуслива Роза Аль-Намрі з"явилася на обкладинці популярного глянцю (ФОТО)
|26.03.2018 10:41
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Екс-"холостячка" Роза Аль-Намрі днями з'явилася на обкладинці популярного глянцю "Караван историй", а також дала інтерв'ю, в якому несподівано для фанів нарешті відверто розповіла про стосунки з внуком Ади Роговцевої.
"Льоша ніколи не був моїм чоловіком, - запевняє Роза. - Є жовта преса, і ми, артисти, любимо привертати до себе увагу, але те, що про нас тоді написали, було неправдою - ніхто не спромігся уточнити у нас, що і як, просто повідомили, що я пішла від чоловіка. Але як я могла «піти від чоловіка», якщо не армия, і весілля не було?"
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