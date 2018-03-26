Она объяснит, после того, как сделает.

Общественный деятель Яков Кедми (Израиль) заявил, что Россия может начать новое набег, подобное тем, которые она уже осуществила в аннексированном Крыму и в Сирии (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца), информирует svodka.net.

Однако на этот раз оно случится уже в совершенно новом и пока неизвестном месте, отметил он, выступая в эфире пропагандистской программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Следующий шаг России будет неожиданный, дерзкий и эффективный не меньше чем в Крыму и не меньше чем в Сирии. И Россия не будет объявлять, как американский президент или как кто-то другой, что она будет делать. Она объяснит, после того, как сделает. Так было в Крыму, так было в Сирии. Так будет в третьем месте. В каком и как — ждите, готовьтесь. Все равно прошляпите», — едко отметил сторонник политики президента России Владимира Путина.

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