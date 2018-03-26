Задержанному Федеральной службой безопасности РФ в Крыму украинцу
грозит до семи лет лишения свободы и штраф, сообщает "Крыминформ".
ФСБ задержала украинца в пункте пропуска "Армянск" Фото:
wikipedia.org Украинца 1979 года рождения задержали в пункте
пропуска "Армянск". У него обнаружили 35 таблеток неизвестного
наименования и одну ампулу, предположительно, с
димедролом. Также в ходе обыска по месту жительства мужчины в
Джанкое выявили более 20 саженцев конопли в горшках.Против украинца
возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических
средств. Ему грозит до семи лет лишения свободы и штраф.Россия
аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума
16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается
Украиной и большинством стран мира.После аннексии Крыма, по данным
правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове
значительно ухудшилась.Под различными предлогами, включая борьбу с
экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто
критиковать действия России на полуострове, в
особенности – крымских татар, заявляли правозащитники из
Human Rights Watch. В апреле 2016 года министерство юстиции
РФ внесло Меджлис крымскотатарского народа в перечень
запрещенных организаций.
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