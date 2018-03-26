Президент Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник заявляет, что украинская экономика окажется в трудном положении, если "заробитчане" пенсионного и предпенсионного возраста вернуться и будут получать здесь пенсионные выплаты, передает со ссылкой на

Эксперт объяснил, что с каждым годом процент пенсионеров увеличивается, что накладывает на работающих большой груз.

“При существовании солидарной пенсионной системы и не развитых частных пенсионных фондов, пенсия может формироваться только из налогов, которые платят работающие украинцы. В Европе эта проблема решается следующим образом — поднятием пенсионного возраста и привлечением молодых трудовых мигрантов, занимающих свободные рабочие места, создаваемые во время экономического роста и балансирующие пенсионную систему в том числе”, - добавил он.

Однако, по словам Воскобойника, для того, чтобы Украина смогла привлекать трудовых мигрантов к себе, ей нужно, чтобы экономика стабильно росла в течение десяти и более лет.

Напомним, ранее сообщалось, что механизм изменения существующей системы начисления пенсий правительство приняло еще в мае прошлого года, но его внедрение на практике оказалось не столь простой задачей, как обещали украинцам.

Основное противоречие в том, что работающий человек за жизнь в среднем платит в Пенсионный фонд меньше денег, чем потом получит их в течение жизни на пенсии. Сказывается и неравномерное распределение социальных категорий – например, если пенсионеров в нашей стране около 12 миллионов, то на них приходится только 12,8 миллиона трудоспособного населения, расходы покрыть не удается.

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