СБУ начала уголовное производство в отношении экс-заместителя главы АП Андрея Портнова по статье "государственная измена". Об этом сообщил нардеп Андрей Левус.

"Так, следственный отдел Главного управления СБУ в АР Крым уже ведет досудебное расследование по делу о "государственной измене", а соответствующие сведения внесены в Единый список досудебных расследований.

Андрей Портнов - явный враг Украины, сторонник Януковича, а следовательно - и Кремля.

Важно привлечь его к уголовной ответственности не только потому, что он в прошлом способствовал оккупации украинской территории и работал на руку врагу. Он и сейчас несет угрозу украинской независимости: не так давно появился в эфире телеканала ZIK, расшатывая внутреннюю ситуацию своими заявлениями.

Мы будем следить, чтобы соответствующие госорганы проявляли и обезвредили реваншистов и врагов.

Напомню, что прежний заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов вероятно причастен к оккупации Россией части территории Украины. Об этом свидетельствует запись телефонного разговора между советником

Президента России Глазьев и Председателем Верховной Рады АРК Константиновым, которая была зафиксирована украинской разведкой 1 марта 2014.

Во время разговора, Глазьев сообщает о необходимости принятия Верховной Радой АРК постановления, которое подготовил Портнов - украинский адвокат, экс-заместитель главы Администрации Президента." - Заявил Левус.

Напомним, прокуратура Крыма проверяла причастность экс-чиновника администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова к постановлению Верховной Рады Крыма во время начала оккупации полуострова. Об этом в эфире "Громадського радіо" сообщал заместитель прокурора АРК Александр Удовиченко.

По словам Удовиченко, поводом для начала проверки стали так называемые "пленки Глазьева".

"Пленки — это материалы уголовного дела, которое, по моей информации, расследуется другим подразделением органов прокуратуры. Не прокуратурой АР Крым.

Однако мы, конечно, находимся в состоянии постоянного мониторинга СМИ, и любая информация относительно полуострова, лицах, связанных или, вероятно, причастных к его оккупации, тех процессов, которые происходят сейчас, все это нами мониторится. При обнаружении такой информации она сразу проверяется путем следственных действий в том или другом уголовном производстве.

Информация, о которой вы сказали (что Портнов был автором постановления Верховной Рады Крыма во время начала оккупации полуострова, - ред.), попала в поле нашего зрения. Мы сейчас проводим процессуальные действия, направленные на то, чтобы ее или подтвердить, или опровергнуть", — отметил он.

"Президент Порошенко устами заместителя прокурора АРК передал мне сигнал, что они поверяют мою якобы причастность к подготовке документов против соглашения об ассоциации с ЕС во время оккупации полуострова.

Петр Алексеевич, этот дешёвый фейк закончится для Вас так же, как и все предыдущие. Вы не посылайте мне сигналы, я продолжу критиковать Вашу преступную деятельность и помогать тем, кого Вы из соображений жадности и мести преследуете.

Я никогда не готовил никаких документов против своей страны, ни с кем ничего похожего не обсуждал и не взаимодействовал.

Я требую публичного разбирательства и обнародования доказательств распространённой Вами лжи." - Прокомментировал известие сам Андрей Портнов.

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