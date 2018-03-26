Агентство Bloomberg сообщило, что президент США Дональд Трамп собирается выслать «десятки» российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля

Посольство России в США призвало Вашингтон спокойно отнестись к расследованию отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом говорится в сообщении дипломатического представительства в фейсбуке, информирует svodka.net.

«В последние дни явно с подачи русофобских кругов вашингтонского истеблишмента в СМИ США развязали очередную громкую кампанию против России. В условиях отсутствия доказательств утверждается, что за отравлением бывшего британского агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии — российских граждан — стоит Москва. Еще до завершения исследований, которые должна сделать профильная международная организация — ОЗХО — всю вину возложили на нас»,— заявили в посольстве. В ведомстве призвали США «спокойно и профессионально разобраться в истоках этой трагедии», отметив, что отношения между Москвой и Вашингтоном оказывают воздействие на стратегическую стабильность во всем мире.

В субботу агентство Bloomberg сообщило, что президент США Дональд Трамп собирается выслать «десятки» российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля. Bloomberg ссылалось на двоих осведомленных собеседников, которые сообщили, что свое решение американский президент может озвучить в понедельник, 26 марта. При этом, по словам источников, это решение — еще не окончательное и что Трамп вышлет дипломатов, если будет уверен, что его европейские союзники поступят так же.

Предложения о высылке дипломатов были представлены Трампу в среду, 21 марта. Он, по сведениям Bloomberg, обсудил этот вопрос с послом США в России Джоном Хантсманом, главой американского Минфина Стивеном Мнучином, а также генпрокурором Джеффом Сешнсом. В Белом доме эту информацию комментировать не стали, отметив лишь, что осуждают «возмутительные действия России». «Президент всегда рассматривает варианты привлечения России к ответственности за ее злонамеренные действия», — говорилось в заявлении пресс-службы администрации президент США.

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Экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в начале марта в бессознательном состоянии на скамейке у торгового центра в британском Солсбери. По данным британской полиции, их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое было произведено в СССР.

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