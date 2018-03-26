20-летняя американская модель Кайли Дженнер обнародовала снимок с дочерью Сторми Уэбстер. Кайли Дженнер: Сторми Фото: kyliejenner / Instagram Фото она опубликовала в Instagram."Сторми", – написала она. stormiiiiiiiii * Публикация от Kylie (@kyliejenner) 23 Мар 2018 в 12:23 PDT Отец девочки – рэпер Трэвис Скотт (Уэбстер). Дженнер официально не является его супругой.Кайли – вторая дочь Брюса Дженнера и бизнесвумен Крис Дженнер. У Кайли Дженнер есть сестра Кендалл. У нее есть также единоутробные сестры Кортни Кардашян, Ким Кардашян, Хлои Кардашян и брат Роб Кардашян, единокровные братья Бартон Дженнер, Брендон Дженнер, Броуди Дженнер и единокровная сестра Кейси Дженнер. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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