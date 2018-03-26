|Кайли Дженнер сфотографировалась с новорожденной дочерью
|26.03.2018 10:53
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stormiiiiiiiii *Публикация от Kylie (@kyliejenner) 23 Мар 2018 в 12:23 PDT
Отец девочки – рэпер Трэвис Скотт (Уэбстер). Дженнер официально не является его супругой.Кайли – вторая дочь Брюса Дженнера и бизнесвумен Крис Дженнер. У Кайли Дженнер есть сестра Кендалл. У нее есть также единоутробные сестры Кортни Кардашян, Ким Кардашян, Хлои Кардашян и брат Роб Кардашян, единокровные братья Бартон Дженнер, Брендон Дженнер, Броуди Дженнер и единокровная сестра Кейси Дженнер.
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