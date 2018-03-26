Собака Стелла которая всячески пытаеться обратить на себя внимание разтрогала пользователей сети, сообщает УНН .

Хозяин собаки Трэвис Зандер поделился фотографиями своего питомца, которая приносит ему различными предметы, чтобы тот обратил на нее внимание.

"Когда чувствуешь, что тебе не уделяют достаточного внимания, то ты просто выбираешь первое, что можешь найти?" - добавил Зандер в описании фото.

Стоит отметить, что Стелле только 1,5 года и выбор предметов, которые она носит своему хозяину, не ограничился газетой и тапками. Собака приносит Тревису телефон, пульт, очки и так далее.

Как сообщал svodka.net ранее, мужчина спел своей собаке колыбельную , под которую она начала спать.

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