Сторона защиты согласовала с арестованным народным депутатом Надеждой Савченко позиции апелляционной жалобы и через час обещает передать этот документ в канцелярию Апелляционного суда Киева. Об этом сегодня в комментарии журналистам после посещения Савченко в СИЗО СБУ заявил ее адвокат Виктор Чевгуз, передает корреспондент

"Мы согласовали апелляционную жалобу. Сейчас - в течение часа-полутора - повезем ее в Апелляционный суд и сдадим официально. Где-то через пару дней будет назначено апелляционное рассмотрение", - сказал Чевгуз.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток для народного депутата Надежды Савченко.

Как сообщал Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила согласие на ее задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

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