|"Капитан Америка" Крис Эванс решил не продолжать сотрудничество с MARVEL
|26.03.2018 11:05
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Известный актер Крис Эванс, который сыграл "капитана Америку", заявил, что фильм "Мстители-4" станет его последней работой с компанией MARVEL Entertainment, сообщает The New York Times.
По словам 36-летнего актера, он не намерен возвращаться к фильмам MARVEL после премьеры фильма "Мстители: Война бесконечности. Часть 2".
"Ты хочешь сойти с поезда, пока они не вытолкнут тебя самостоятельно", - заявил Эванс.
Стоит отметить, что глава MARVEL Studios ранее намекнул фанатам на то, что не все супергерои смогут пережить столкновение с безумным титаном Таносом. Однако пока что неизвестно, кого лишится команда "Мстителей".
Как сообщал svodka.net ранее, Роберт Дауни-младший намерен перестать играть в фильмах по комиксам Marvel.
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