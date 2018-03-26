Известный актер Крис Эванс, который сыграл "капитана Америку", заявил, что фильм "Мстители-4" станет его последней работой с компанией MARVEL Entertainment, сообщает The New York Times .

По словам 36-летнего актера, он не намерен возвращаться к фильмам MARVEL после премьеры фильма "Мстители: Война бесконечности. Часть 2".

"Ты хочешь сойти с поезда, пока они не вытолкнут тебя самостоятельно", - заявил Эванс.

Стоит отметить, что глава MARVEL Studios ранее намекнул фанатам на то, что не все супергерои смогут пережить столкновение с безумным титаном Таносом. Однако пока что неизвестно, кого лишится команда "Мстителей".

Как сообщал svodka.net ранее, Роберт Дауни-младший намерен перестать играть в фильмах по комиксам Marvel .

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