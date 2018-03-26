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Скрипаль и его дочери в день отравления выключали GPS, - The Times
26.03.2018 11:06
Скрипаль и его дочери в день отравления выключали GPS, - The Times
Издание рассматривает версию проведения секретной встречи пострадавшими
прежний российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия отключали GPS на 4:00 в день отравления.
Скрипаль и его дочери в день отравления выключали GPS, - The Times Фото: Yuri Senatorov via REUTERS

Об этом сообщила британская газета The Times со ссылкой на свои источники, сообщает lb.ua .

В Скотленд-Ярде отказались обсуждать эту информацию, поскольку пока не могут комментировать ход расследования. Однако издание процитировало предположение других СМИ, отключение GPS могло понадобиться "для проведения секретной встречи в неизвестном месте".

По последней информации, в 9:15 Скрипали побывали на кладбище, где похоронены жена бывшего сотрудника ГРУ и его сын Сергей. Около 14:30 отец и дочь оставили машину на парковке в Солсбери, а затем отправились в паб и ресторан. В 15:35 их обнаружили на скамейке в центре города.

Ранее BBC со ссылкой на школьного друга Скрипаля Владимир Тимошкова сообщила о том, что Скрипаль отправил письмо, в котором просил президента России Владимира Путина разрешить вернуться на родину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг эту информацию.

4 марта  Сергей Скрипаль и его дочь потеряли сознание  возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в  тяжелом состоянии .

Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили  нервно-паралитические вещества .

Как отмечает британский судья , выдавший следствию согласие на отбор образцов крови у пострадавших, токсин военного класса, которым отравили Скрипаля и его дочь, может привести их к умственной недееспособности.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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