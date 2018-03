Скрипаль и его дочери в день отравления выключали GPS, - The Times Издание рассматривает версию проведения секретной встречи пострадавшими прежний российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия отключали GPS на 4:00 в день отравления. Фото: Yuri Senatorov via REUTERS Об этом сообщила британская газета The Times со ссылкой на свои источники, сообщает lb.ua . В Скотленд-Ярде отказались обсуждать эту информацию, поскольку пока не могут комментировать ход расследования. Однако издание процитировало предположение других СМИ, отключение GPS могло понадобиться "для проведения секретной встречи в неизвестном месте". По последней информации, в 9:15 Скрипали побывали на кладбище, где похоронены жена бывшего сотрудника ГРУ и его сын Сергей. Около 14:30 отец и дочь оставили машину на парковке в Солсбери, а затем отправились в паб и ресторан. В 15:35 их обнаружили на скамейке в центре города. Ранее BBC со ссылкой на школьного друга Скрипаля Владимир Тимошкова сообщила о том, что Скрипаль отправил письмо, в котором просил президента России Владимира Путина разрешить вернуться на родину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг эту информацию. 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии . Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества . Как отмечает британский судья , выдавший следствию согласие на отбор образцов крови у пострадавших, токсин военного класса, которым отравили Скрипаля и его дочь, может привести их к умственной недееспособности. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



