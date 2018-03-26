Регион катастрофически наполнен горами бесконтрольного оружия, которое может сработать где угодно и как угодно. Что характерно, большая часть этого оружия – российского и иранского производства.

Ближе к полуночи воскресенья, южная часть израильского Ашкелона была подвергнута ракетному обстрелу со стороны палестинских территорий. По предварительной информации, обстрел произвели силы ХАМАС. Поскольку в их распоряжении имеются только неуправляемые ракеты кустарного и фабричного производства, то речи о том, что обстрелу подвергались военные объекты, быть не может. Целью было мирное и уже спящее население города. То есть, это было спланированное военное преступление, как и обстрел россиянами Мариуполя или Краматорска, информирует svodka.net.

Но в данном случае, все обошлось без жертв и разрушений. Израильская система ПРО «Железный Купол» перехватила все ракеты, траектория которых была угрожающей для мирных жителей, а остальные ракеты не перехватывались, ибо ушли в нежилые сектора.

Возможно, к утру будет известно то, как и чем ответил Израиль, ибо такие вещи для противника, никогда не проходят бесследно. С другой стороны, регион катастрофически наполнен горами бесконтрольного оружия, которое может сработать где угодно и как угодно. Что характерно, большая часть этого оружия – российского и иранского производства. Если с Ираном у Израиля существует полная ясность, то с открытым союзником Тегерана – Московией, Израиль еще водит хороводы. Но рано или поздно, в эти отношения тоже придется вносить ясность, ибо Москва всегда стояла за спинами тех, кто развязывал войну против Израиля и поступать по принципу «враг моего врага – мой друг».

В любом случае, у Израиля остается небольшой выбор инструментов. Конечно, можно совершить авианалет на места, откуда велся обстрел, можно туда отправить штурмовую группу, но действенных решения просматривается только два.

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Первое из них Израиль демонстрирует регулярно, но как видим – не очень эффективно. Уничтожение караванов оружия, которое попадает на палестинские территории через Ливан, можно контролировать с воздуха, но это не гарантирует от переброски малых партий оружия, которые трудно контролировать.

Второе – более радикальное и уже не раз использованное Израилем. Необходимо внести ясность в отношения со спонсорами терроризма, в том числе и с РФ, а после этого – расширить буферную зону вдоль своих границ, за счет оккупации части территории Сирии, Ливана и Палестины. Иначе этой проблемы не решить. Слава богу, что сработал «Железный купол» и никто не пострадал, но такой счастливый вариант, может и не повториться.

В любом случае, все нити террора ведут в Москву и рано или поздно, всем антитеррористическим силам, надо будет объединиться в единый фронт, против этой заразы. Время пришло.

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