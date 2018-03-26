Вечером 25 марта два человека с кулаками набросились на
военнослужащего Национальной гвардии Украины, который охранял
посольство Польши в Киеве, одному злоумышленнику удалось скрыться,
сообщили в Национальной полиции. В Киеве напали на нацгвардейца
Фото: kyiv.npu.gov.ua "Около 22.55 по спецлинии 102 поступило
сообщение, что на улице Богдана Хмельницкого неизвестные избили
нацгвардейца, который несет службу по охране дипломатического
учреждения. На место происшествия прибыл экипаж патрульной полиции
и следственно-оперативная группа территориального управления
полиции. Вскоре полицейские задержали 27-летнего мужчину,
гражданина другого государства, которого обоснованно подозревают в
совершении указанного уголовного преступления", – рассказали в
полиции.Отмечается, что нападавших было двое. Они набросились на
нацгвардейца с кулаками. Одному злоумышленнику удалось
скрыться.Задержанный отказался давать объяснения.
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