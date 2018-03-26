Вечером 25 марта два человека с кулаками набросились на военнослужащего Национальной гвардии Украины, который охранял посольство Польши в Киеве, одному злоумышленнику удалось скрыться, сообщили в Национальной полиции. В Киеве напали на нацгвардейца Фото: kyiv.npu.gov.ua "Около 22.55 по спецлинии 102 поступило сообщение, что на улице Богдана Хмельницкого неизвестные избили нацгвардейца, который несет службу по охране дипломатического учреждения. На место происшествия прибыл экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа территориального управления полиции. Вскоре полицейские задержали 27-летнего мужчину, гражданина другого государства, которого обоснованно подозревают в совершении указанного уголовного преступления", – рассказали в полиции.Отмечается, что нападавших было двое. Они набросились на нацгвардейца с кулаками. Одному злоумышленнику удалось скрыться.Задержанный отказался давать объяснения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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