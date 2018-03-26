Наконец-то шоу под названием «Выборы Президента России» закончилось, и градус маразма и дебилизма в РУнете постепенно начал снижаться, устремляясь к естественному фону. Самое удивительное во всем произошедшем то, что абсолютно все участники процесса словно марионетки беспрекословно исполнили свои роли, даже не пытаясь привнести в игру хотя бы толику осмысленности. В сложившейся обстановке из всех «персонажей» шоу российская власть единственная выглядела хотя бы вменяемой и четко представляющей, чего именно она хочет получить в итоге. И то, если за рамки рассмотрения вынести ее средние и низовые звенья, действия которых вполне укладываются в рамки бессмертного «хотели как лучше, получилось как всегда». Впрочем, обо всем по порядку.

Задачей высшей Российской власти в прошедшем шоу являлось простое и понятное «обеспечить собственное легитимное воспроизводство под видом всеобщих выборов главы государства и при этом не допустить даже кратковременную потерю контроля над обстановкой». С этой задачей власть уверенно справилась. Реальных противников в этом процессе у власти было только два. Первый - внешние оппоненты, которые не едины в своих целях, но одинаково устали ждать, когда Россия упадёт к их ногам как перезрелый плод. Второй - исполнительное, но туповатое российское чиновничество, способное в верноподданническом угаре так извратить пожелания власти верховной, что шоу легко могло утратить всяческую правдоподобность.

Слава богу, второго оппонента с трудом, но удалось загнать в рамки приличия, и если чиновники и нанесли настоящий вред процессу, то только в виде снижения итоговой цифры пришедших на голосование. Они так активно и настойчиво заставляли всех придти к урнам, что процентов пять потенциальных участников точно потеряли по дороге. А нарушения если и были, то точно никак не могли повлиять на результат.

Какие-либо стенания по поводу отсутствия реальной конкуренции Путину абсурдны изначально. Во-первых, как уже сказано, задачей власти является собственное воспроизводство, а не выращивание себе конкурентов. Во-вторых, и это намного важнее, любой настоящий соперник должен являться носителем реально альтернативной идеи, которая могла бы увлечь собой народные массы. Я много раз писал, что главная слабость современной власти России является отсутствие четкой идеологии, как цельного образа будущего. Но даже в этих условиях ни один из оппонентов не оказался способным предложить какую-нибудь жизнеспособную версию будущего от себя. И тому есть объективные причины. Генерация такой идеи, если это не пустое сотрясение воздуха, есть дело дорогостоящее. На такие траты способен лишь западный спонсор, либо крупный бизнес. Но российский бизнес либо солидаризован с Западом, либо вполне встроен в существующие реалии и его все по большому счету устраивает. Что касается Запада, то при всех своих финансовых возможностях он способен предложить лишь кальку с самого себя, а этого дерьма Россия уже наелась довольно, чтобы никак не мечтать о подобной перспективе.

И вот здесь самое интересное это бесконечное до флегматизма спокойствие Российской власти по отношению к активному вмешательству Запада в наш так сказать «избирательный процесс». Как и вообще ее стойкое до изумления стремление поддерживать на плаву так называемую прозападную либеральную общественность вопреки народному настроению. Хотя все это слабо понятно только на первый взгляд пока не понимаешь, что это просто одна из статей национального экспорта. Запад год за годом вкладывает в либеральную оппозицию миллиарды вечнозеленых, которые так или иначе тратятся в нашей стране, не имея ни малейшего шанса быть употребленными по назначению.

Понимают ли это н Западе? Уверен, что да, но деваться ему тоже некуда, ибо иных методов воздействия у него просто нет. Примерно так же обстоит дело и со всевозможными наездами типа недавнего британского. Вот не верится мне, что в Лондоне нет умных людей, не понимающих, что провокационный наезд по делу Скрипаля только добавил Путину голосов, однако «мыши плакали, кололись», а ничего со своими рефлексами поделать не могут. Такое чувство, что вся западная антироссийская политики исходит из постулата «а вдруг». Впрочем, все наши СМИ, даже государственные упорно поддерживают Запад в этом заблуждении. Весь смысл политических статей всегда сводится к тому, что скажет или подумает Запад. Просто одни ждут реакции с надеждой, а другие гордятся тем, что Запад будет недоволен, и именно в этом состоит главное достоинство Российской политики. Между тем единственная нормальная политика, это вообще не обращать внимание на какую-либо реакцию. Что собственно на моей памяти впервые и продемонстрировал недавно Путин в интервью заокеанской блондинке.

Из остального косвенно связанного с выборами можно отметить недавнее выступление Президента перед Федеральным собранием. Прекрасный пример троллинга 80-го уровня. То ли есть новое секретное оружие, толи пока нет, но вы, ребята, задумайтесь. Вдруг есть и готово к применению? Реакция на Западе, кстати, была правильной. Они там обиделись. Дескать «мы сомневаемся, но вы, русские, сволочи, публично смеете утверждать, что вы сильнее нас. И как нам теперь себя вести? Проверять на практике боязно, а любая словесная риторика после заявленного смысла не имеет в принципе.»

А вообще-то мере стихание выборного угара мы в который раз поймём, что ничего особенно в нашей жизни не поменяется. И это не так плохо, как кажется на первый взгляд. России не нужны быстрые радикальные и драматические перемены, нужно медленное постепенное накапливание стратегических преимуществ, что в свою очередь непременно приведёт к закономерному финалу. Ресурс Запада на поддержание даже видимости собственной стабильности очень ограничен. Нам не требуется лезть в драку и кому-то что-то доказывать. Достаточно просто «сидеть на берегу реки». Все произойдёт само собой.

Всем успеха.

Пы.Сы. Отношения с Америкой будут постепенно напрягаться не только в словесных перепалках, но бояться этого не следует. Реальных средств давления на Россию у Запада уже не осталось. В меню по-прежнему только кактусы. chipstone Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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