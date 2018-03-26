Различные казусы во время ведения прямого эфира – вполне привычное явление, которое тут же становится горячей темой для обсуждения между обывателей. На этот раз в эпицентр событий попал один из телеканалов Техаса - Kris-TV, передает со ссылкой на .

Во время трансляции очередного блока новостей вместо того чтобы услышать о событиях, происходящих в мире, телезрители Kris-TV стали невольными участниками неприличного предложения. Вместо ведущей неожиданно на экране стала транслироваться сцена с участием двоих мужчин, которые сидели напротив друг друга и беседовали.

Почти сразу же после этого на экранах телезрителей высветился черный фон, а потом послышался голос одного из мужчин, предлагающий сделать неприличный для новостного вещания вещи. Как сообщают иностранные СМИ, перевод звучит приблизительно так: "Трахни его, оближи его, а теперь понюхай его".

Местные жители, которые вместе привычной новостной сводки стали свидетелями конфуза, тут же стали бить тревогу. Не меньше удивилась ведущая Стефания Хеменес, которая сразу же после завершения неприличного ролика принесла извинения за неизвестно откуда взявшийся клип.

Несмотря на это, видео успело распространиться по виртуальной паутине с ужасающей скоростью. И хотя руководитель компании Грег Макалистер принес свои извинения, выпустив официальный пресс-релиз касательно произошедшего, это не остановило распространение ставшей «вирусной» нарезки.

Дополнительно сообщается, что сотрудник, который был ответственен за прямой эфир в то время, сразу же после случившегося случай был уволен руководством телеканала.















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