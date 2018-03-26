Сирийский плацдарм в ближайшее время может пополниться новыми игроками, причем не в скрытой, а в явной форме. По крайней мере, события, которые имели место быть в последние дни, говорят именно о такой тенденции.

Так, успех Турции в кантоне Африн, который чуть более чем за два месяца пал под натиском Анкары, заставил других игроков сирийской шахматной партии задуматься об обеспечении безопасности своих зон влияния.

В частности, после того как турки вошли в Африн, а Вашингтон намекнул на удары по режиму Асада, после чего ЦАХАЛ решил признаться в нанесении ударов по сирийскому ядерному объекту в 2007 году, ресурс “Syrian Rebellion Observatory” сообщил о завершении переговоров относительно проведения операции в районе колыбели сирийской революции – Даръа. Причем операция должна иметь сухопутный характер.

Параллельно с этим, Вашингтон отказался беспрепятственно отдавать туркам Манбидж, сохраняя свой протекторат над данным курдским анклавом, демонстративно отправив накануне в этот город представителей Пентагона.

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В свою очередь, недавно в Иордании было замечено судно «Liberty Pride», с которого проводилась выгрузка БМП M2 Bradley, ОБТ M1 Abrams и БТР M113A3. Это подтверждает версию о том, что силы коалиции могут окопаться в Даръа.

Уверен, в ближайшее время на сирийском плацдарме мы увидим не только более активные действия коалиционных сил, но и рост напряженности, вызванной сближением фронтов политических и тактических оппонентов. А это может вывести сирийский конфликт на совсем иной уровень противостояния.

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