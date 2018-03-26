За помощью в больницы обратились 44 пострадавших во время пожара в российском Кемерово, 10 из них остаются в стационаре. Число жертв возросло Фото: ЕРА Он подтвердил, что в результате инцидента есть пропавшие без вести.В Следкоме РФ рассказали, что с начала пожара за помощью в больницы обратились 44 пострадавших, 10 из них остаются в стационаре.Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово вспыхнул 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате, его причиной могло стать неосторожное обращение детей с огнем. "Медуза" сообщала, что в здании не сработала пожарная сигнализация, следовательно сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей. Некоторые из них оказались отрезаны от выходов, они прыгали из окон или выбирались на крышу, откуда их спасали пожарные.По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ. Задержаны четыре человека. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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